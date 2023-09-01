وفاة الشاعر كريم العراقي

توفي الشاعر، كريم العراقي، في أبو ظبي، فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاماً؛ بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي ناعيًا الشاعر الراحل، على صفحته في "فيسبوك": "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبو ظبي".

والشاعر العراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019.

ولد كريم العراقي في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955.

بدأ العراقي الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة.

حصل على جائزة منظمة اليونيسف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. ومن أعمال الراحل: ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "ذات مرة"، "سالم يا عراق"، "الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".