عداء صيني يركض لـ3 ساعات ونصف في سباق ماراثون وهو يدخن السجائر

واصل عداء صيني تدخين السجائر من دون انقطاع، بينما كان يركض في سباق الماراثون لمسافة قدرها 42 كيلومترًا، ولمدة ثلاث ساعات ونصف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن عدائي الماراثون ينظر إليهم على أنهم من أكثر الرياضيين وعياً بالصحة على هذا الكوكب، إلا أن العداء المعروف باسم "العم تشين" 50 عامًا، أكمل مؤخرًا ماراثون شينغيانغ بمدينة جيانده الصينية، بينما كان يدخن السجائر طوال السباق الذي تبلغ مسافته 42 كيلومترًا.