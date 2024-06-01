تنفيذًا لحكم بحقه.. القبض على الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي‎

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي، لتنفيذ حكم قضائي ضده بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

واستوقفت أجهزة الأمن الفنان في نقطة تفتيش مرورية في محافظة الشرقية، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي. وتم ترحيله على الفور إلى قسم شرطة "العجوزة" في القاهرة، وبعرضه على المحكمة تم تخفيف الحكم من 3 سنوات إلى سنة، وتم تأييد الحكم، وينفذه حاليًا.

وتعود القضية إلى العام 2023، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهم أحمد جلال عبد القوي أحرز 5 أنواع مخدرات، هي: جوهر مخدر الأفيون، والأمفيتامين، والمورفين، والترامادول، والبنزوديازيين، بغرض التعاطي.

وكشفت أقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بعد تعاطيه للمواد المخدرة سقط مغشيًا على الأرض وبجواره محقن طبي، وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من غيبوبة كاملة وفقدان في الوعى، وأن حالته تشير إلى تعاطيه مواد مخدرة.

وأحمد جلال عبد القوي هو نجل المخرج الشهير محمد جلال عبد القوي، مواليد 1984، تخرج في معهد الفنون المسرحية، وشارك في العديد من المسلسلات المهمة، مثل: "حديث الصباح والمساء"، "الليل وآخره" ، "حضرة المتهم أبي".