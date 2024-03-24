حجاوي يكشف مفاجأة في "عربي أنا" ليوري مرقدي (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخبير النحو واللغة، الكاتب عارف حجاوي، قال فيه إن النجم اللبناني، يوري مرقدي، ارتكب أخطاء لغوية ونحوية بالجملة في الأغنية الشهيرة "عربي أنا أخشيني" التي صدرت عام 2001.

وقال حجاوي: "قرر مغنٍ لبناني ذات سنة أن يختط طريقا جديدا فيغني بالفصحى، رغم أنه يعزف على الجيتار وبأسلوب البوب، فانطلق انطلاقة مدوية" .

وأشار إلى أن يوري أخطأ في مطلع الأغنية "عربي أنا أخشيني.. والويل إذا أحببتني"، فنطق "أخشيني" بكسر الشين والصحيح أنها تُنطق بفتح الشين، موضحا كذلك أنه نطق "أحببتني" بالفصحى وليته نطقها بطريقة شبه عامية، فيقول "أحببتيني" حتى تصنع قافية مع الطريقة الخاطئة التي نطق بها "أخشيني".