"كنق النظيم".. كيف عادت سيرة أشهر مفحط سيارات في السعودية؟
عاد الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، عن "كنق النظيم"، وهو اللقب الذي حمله شاب عشريني يعتبر أشهر مفحط سيارات في السعودية، حتى وفاته في إحدى مغامرات القيادة الجنونية عام 2016.
فبعد مرور أكثر من 7 أعوام على وفاة أحمد شتيوي، الاسم الحقيقي لـ"كنق النظيم"، يربط كثير من المدونين السعوديين بين مسلسل تلفزيوني جديد يعرض حاليًا، وحياة المفحط الشاب الذي ارتبط لقبه بحي "النظيم" في الرياض، حتى وفاته.
وبدأت منصة "شاهد" السعودية، عرض مسلسل "ثانوية النسيم" قبل نحو أسبوعين، واقتبس اسمه من حي "النسيم" في العاصمة الرياض، وينتمي لمسلسلات البيئة المدرسية وحياة المراهقين الشباب.
وتدور أحداث المسلسل في مدرسة ثانوية تقع في حي "النسيم"، الذي يرتبط في أذهان بعض السكان بكثرة حوادث التفحيط بالسيارات وتجمعات المراهقين، رغم كون تلك الصورة الذهنية غير دقيقة في الواقع.
وتسببت تلك التفاصيل المتشابهة بين حيي "النظيم" و"النسيم"، ومشاهد التفحيط التي ظهرت في حلقات المسلسل، بتلقي القائمين عليه انتقادات شملت تشبيه المسلسل بحكاية "كنق النظيم"، بينما اعتبرها فريق آخر بداية وتمهيدًا لإنتاج مسلسل يحكي قصة "أحمد شتيوي" بشكل صريح.
وتراجعت ظاهرة "التفحيط" بالسيارات بشكل لافت في السعودية، التي تحولت منذ عام 2016 لوجهة نشطة للفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية، ويقصدها ملايين السياح سنويًا.
وتوفي "كنق النظيم" في حادث تفحيط بعد وقت قصير من خروجه من السجن، الذي كان يقضي فيه عقوبة الحبس 10 سنوات بتهمة التسبب بوفاة صديق له خلال حادثة تفحيط سابقة، قبل أن تخفض العقوبة إلى 6 سنوات، ومن ثم يخرج قبل انقضائها لحسن السيرة والسلوك داخل السجن.