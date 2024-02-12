"كنق النظيم".. كيف عادت سيرة أشهر مفحط سيارات في السعودية؟

عاد الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، عن "كنق النظيم"، وهو اللقب الذي حمله شاب عشريني يعتبر أشهر مفحط سيارات في السعودية، حتى وفاته في إحدى مغامرات القيادة الجنونية عام 2016.

فبعد مرور أكثر من 7 أعوام على وفاة أحمد شتيوي، الاسم الحقيقي لـ"كنق النظيم"، يربط كثير من المدونين السعوديين بين مسلسل تلفزيوني جديد يعرض حاليًا، وحياة المفحط الشاب الذي ارتبط لقبه بحي "النظيم" في الرياض، حتى وفاته.

وبدأت منصة "شاهد" السعودية، عرض مسلسل "ثانوية النسيم" قبل نحو أسبوعين، واقتبس اسمه من حي "النسيم" في العاصمة الرياض، وينتمي لمسلسلات البيئة المدرسية وحياة المراهقين الشباب.

وتدور أحداث المسلسل في مدرسة ثانوية تقع في حي "النسيم"، الذي يرتبط في أذهان بعض السكان بكثرة حوادث التفحيط بالسيارات وتجمعات المراهقين، رغم كون تلك الصورة الذهنية غير دقيقة في الواقع.