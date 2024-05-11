رغم طلاقهما.. بسمة بوسيل تعود إلى الغناء بكليب من إنتاج تامر حسني

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن عودتها إلى الغناء من جديد من خلال أغنية مصورة من إنتاج طليقها الفنان المصري تامر حسني، لافتة إلى أن الأغنية تعود له إلا أنه تنازل عنها من أجلها.

وكشفت بسمة بوسيل عن "البوستر" الرسمي للأغنية التي تحمل اسم "البدايات" عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستغرام"، وقالت: "اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجبكم، ومستنيه رأيكم".