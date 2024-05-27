في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. كيف أثار لقب "سيدة الشاشة العربية" غضب النجمات؟
بوجه ملائكي بريء ونبرة صوت دافئة، غزت الفنانة المصرية فاتن حمامة قلوب المشاهدين عبر عشرات الأعمال الخالدة التي منحتها لقب "سيدة الشاشة العربية"، لكن السؤال المسكوت عنه، والذي نطرحه في ذكرى ميلادها اليوم الـ27 من مايو من عام 1931: إلى أي حد أثار اللقب الشهير الذي تناقلته الأجيال من المحيط إلى الخليج غضب بنات جيلها من نجمات السينما؟
تعد الفنانة مريم فخر الدين الأكثر شجاعة وصراحة في التعبير عن رفضها الغاضب لهذا اللقب حيث عبرت مرارًا وتكرارًا في حياة السيدة فاتن، عن موقفها المعارض.
وقالت مريم في أكثر من لقاء تلفزيوني مسجل، إن فاتن حمامة ممثلة قديرة لا شك خصوصًا في فيلم "دعاء الكروان" مع أحمد مظهر، لكن منحها هذا اللقب يعد بمثابة "إهانة" لزميلاتها من بنات جيلها لأنه ينطوي على "تقسيم فئوي" للفنانات بحيث تكون إحداهن "السيدة " والأخريات بمثابة "الجواري " أو"الخدم " وهو ما لا يصح أو يليق على حد تعبيرها.
وأكدت فخر الدين في لقاء مع الإعلامية هالة سرحان أن اللقب "مستفز جدًّا" خصوصًا أن فاتن حمامة، من وجهة نظرها، لا تملك قدرات خارقة أو مميزات استثنائية لا تتوفر في زميلاتها في هذه الفترة، مشيرة إلى أنها بالتأكيد فنانة كبيرة وموهوبة مثلما كانت سعاد حسني وهند رستم ومريم فخر الدين فنانات كبيرات وموهوبات.
وشددت مريم فخر الدين على أنها تهاجم اللقب وليس فاتن حمامة، مشيرة إلى أن هناك ألقابًا أخرى مقبولة مثل " العندليب الأسمر" لعبد الحليم حافظ والذي لم يستفز محمد عبد الوهاب أو فريد الأطرش.
وكانت الفنانة لبنى عبد العزيز أكثر دبلوماسية وهدوءًا وهى تعلق في حوار مع الإعلامية رغدة شلهوب على مدى جدارة فاتن حمامة باللقب المثير للجدل، حيث قالت إنها تسحقه لكن هناك فنانات أخريات كن جديرات بنيل لقب " سيدة الشاشة العربية " من حيث القدرات والموهبة.
وذكر الناقد والمؤرخ الفني أيمن الحكيم في كتابه "ذكرياتي" حول مذكرات هند رستم أنها اعترضت هى الأخرى على اللقب إذ كانت ترى أن شادية وسعاد حسني كانتا الأحق به نظرًا لتعدد مواهبهما ما بين التمثيل والغناء، فضلًا عن قدراتهما على تقديم اللون الكوميدي إلى جانب التراجيدي وهو ما لم يكن متوفرًا في فاتن حمامة، بحسب هند.
وتتعدد الروايات حول قصة إطلاق لقب سيدة الشاشة العربية، فهناك من يرجعها إلى الكاتب الصحفي محمد بديع سربية رئيس تحرير مجلة "الموعد" الذى خاطب فاتن حمامة بعد فوزها فى أحد الاستفتاءات التى أجرتها المجلة حول شعبية الفنانات قائلًا: "أتوجك الآن سيدة الشاشة العربية". وهناك من يقول إن اللقب منحه لها الكاتب الصحفي مصطفى أمين بحكم تقديره لموهبتها وصداقتهما على المستوى الشخصي.
وتعد فاتن حمامة إحدى أبرز العلامات في تاريخ السينما المصرية وقدمت 94 فيلمًا مع كبار رموز هذا الفن من الممثلين والمخرجين. وجاءت بدايتها الفنية حين كان عمرها 9 سنوات فقط حين فازت في مسابقة أجمل طفلة في مصر" فأرسل والدها صورتها للمخرج محمد كريم، الذي كان يبحث عن طفلة تشارك في فيلم "يوم سعيد" أمام محمد عبد الوهاب، فاقتنع المخرج بموهبتها للغاية.