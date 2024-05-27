في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. كيف أثار لقب "سيدة الشاشة العربية" غضب النجمات؟

وقالت مريم في أكثر من لقاء تلفزيوني مسجل، إن فاتن حمامة ممثلة قديرة لا شك خصوصًا في فيلم "دعاء الكروان" مع أحمد مظهر، لكن منحها هذا اللقب يعد بمثابة "إهانة" لزميلاتها من بنات جيلها لأنه ينطوي على "تقسيم فئوي" للفنانات بحيث تكون إحداهن "السيدة " والأخريات بمثابة "الجواري " أو"الخدم " وهو ما لا يصح أو يليق على حد تعبيرها.

وأكدت فخر الدين في لقاء مع الإعلامية هالة سرحان أن اللقب "مستفز جدًّا" خصوصًا أن فاتن حمامة، من وجهة نظرها، لا تملك قدرات خارقة أو مميزات استثنائية لا تتوفر في زميلاتها في هذه الفترة، مشيرة إلى أنها بالتأكيد فنانة كبيرة وموهوبة مثلما كانت سعاد حسني وهند رستم ومريم فخر الدين فنانات كبيرات وموهوبات.

وشددت مريم فخر الدين على أنها تهاجم اللقب وليس فاتن حمامة، مشيرة إلى أن هناك ألقابًا أخرى مقبولة مثل " العندليب الأسمر" لعبد الحليم حافظ والذي لم يستفز محمد عبد الوهاب أو فريد الأطرش.

وكانت الفنانة لبنى عبد العزيز أكثر دبلوماسية وهدوءًا وهى تعلق في حوار مع الإعلامية رغدة شلهوب على مدى جدارة فاتن حمامة باللقب المثير للجدل، حيث قالت إنها تسحقه لكن هناك فنانات أخريات كن جديرات بنيل لقب " سيدة الشاشة العربية " من حيث القدرات والموهبة.