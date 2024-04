فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".. قصة مكررة وكوميديا تفتقد الأصالة

قصة قديمة

القصة ليست جديدة وسبق أن رأيناها في واحد من أشهر نماذج المسرح الكوميدي في مسرحية " المتزوجون"، 1976، التي لعب بطولتها سمير غانم وجورج سيدهم، كما إن فكرة "الأكوان المتوازية" تعد "ثيمة" مستهلكة في هوليوود وتتردد أصداؤها بقوة في العديد من الأفلام الأميركية مثل Everything Everywhere All At Once ضمن سلسلة أفلام "مارفل" و كذلك Spiderman: No Way Home.

لكن المشكلة الحقيقية هنا ليست في نمطية الفكرة بقدر ما تتمثل في أن موضوع "الأكوان الموازية" لم يضف شيئًا لدراما العمل، ولو تم الاستغناء عنه بالكامل واستبداله بأي حيلة فنية أخرى تبرز التناقض الصارخ بين نمط حياتين مختلفتين، فلن يختل البناء الدرامي. وهكذا بدت الكوميديا، رغم الجهد الواضح الذي بذله هشام ماجد. الفكرة مكررة وتفتقد الأصالة والأسوأ أنها تتمسح بنظرية شهيرة من نظريات الخيال العلمي التي طالما داعبت العقول وأثارت المخيلة وفتحت شهية المؤلفين.