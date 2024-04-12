فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".. قصة مكررة وكوميديا تفتقد الأصالة

تصدر فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة " لهشام ماجد وهنا زاهد المشهد الكوميدي في موسم عيد الفطر وحصد المركز الثاني في الإيرادات بعد فيلم التشويق والإثارة " شقو" ليصبح الخيار الأول للباحثين عن الضحك من الجمهور.

واختار صناع العمل، لا سيما المخرج أحمد الجندي والمؤلفين شريف نجيب وجورج عزمي، الذهاب إلى منطقة جديدة في السينما العربية وهو موضوع "الأكوان المتوازية"، تلك النظرية التي تتراوح بين الخيال العلمي المحض والأدلة الفيزيائية الضعيفة. وبحسب تلك النظرية، فإنه من المحتمل أن تكون هناك نسخة من كل فرد فينا في مكان آخر بكون آخر وقد تكون تلك النسخة متطابقة مع نسختنا المألوفة على كوكب الأرض أو مختلفة في بعض التفاصيل.