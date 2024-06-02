لوحة تسقط على رأس وزير أردني خلال لقاء تلفزيوني (فيديو)

سقطت لوحة إعلانية على رأس وزير الطاقة الأردني الأسبق إبراهيم سيف، خلال لقاء مباشر كان يُبث على شاشة قناة "المملكة" المحلية.

وكان الوزيرالسابق سيف يتحدث عن محددات ومتغيرات أسعار النفط على هامش جلسات منتدى "تواصل 2024" الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد في الأردن، أمس السبت، لكن اللوحة قاطعته بعد سقوطها بسبب الرياح.

وظهر أن سيف، شعر بألم في رأسه لكنه تدارك الأمر بطرافة قائلًا: "هناك حوادث طبيعية تؤثر في المحددات". وسارعت المذيعة ساندي الحباشنة التي كانت تُجري الحوار إلى الاعتذار عما جرى.

وتداول ناشطون على نحو واسع مقطع الفيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات لم تخل من الطرافة، ووسط إشادة بتصرف الوزير السابق الذي أكمل الحوار رغم الحادثة.