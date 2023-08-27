إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بعد أغنية مسيئة

أحالت نقابة المهن الموسيقية في مصر مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا إلى التحقيق، بسبب أغنية "انتي معفنة"، وذلك بعد إثارتهما الجدل والاستياء حول كلمات الأغنية.

وكان قد قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إحالتهما للتحقيق، وكتب على صفحته على "فيسبوك": "استجابة لما شاهدته وما أذاعه الزملاء الإعلامي أ / أحمد عبد العزيز و الإعلامي أ / محمد موسي قررت تكليف الدكتور / محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونيه لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً".

وكانت أزمة الثنائي الغنائي قد اشتعلت عندما نشر عمر كمال، برفقة حمو بيكا، مقطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، ما فتح باب الهجوم الحاد تجاههما، واعتبر كثيرون تصرفهما إهانة للمرأة، مطالبين نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق معهما.