"غاب عن الدنيا بأسرها".. رد مؤثر من أب سعودي لمدرسة ابنه(صورة)

وكتب الأب عبد الرحمن بن أحمد أبو سعدية في رسالته "تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام.. أفيدكم بأن ابني وحبيبي الطالب محمد عبدالرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها، والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين، وكم كنت أتمنّى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره على الذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل".

وتابع الأب في ردّه "وأنا مثلكم ما زلت أراه حيًّا، عفا الله عنه وعنّا، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأنزله منازل الأبرار، وإن خصمتم درجات الغياب فارفعوا درجاته في عليين بدعائكم الصادق، ولا تنسَوْا أنه ما زال ابني وابنكم وإن كان رحل عنّا".

وأضاف "وأعلم أن هذه الرسالة بالخطأ ولكنها حركت شجني وحزني عليه، فجدت بشيء من الوصية لكم.. سلموا لي على زملائه وأساتذته، سلموا لي على كرسيه وطاولته، سلموا لي على جدران مدرسته وعلى زوايا مكانه واقبلوا عذره وتقصيره، ولا تنسَوْه من خالص دعائكم، واستسمحوا له من كل أصدقائه وأساتذته، وجمعنا الله به في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

وتلقى الأب سيلًا من عبارات التعاطف والدعم بعد تناقل رسالته بين المدونين الذين قال كثير منهم بأنهم أكملوا الرسالة وانهمرت دموعهم.

كما نقلت صحيفة "سبق" المحلية عن والد الطالب المفجوع قوله، إنه تلقى اعتذارًا من منسوبي المدرسة بسبب الخطأ الذي وقعوا فيه من خلال طلب تبرير غياب طالب متوفَّى.