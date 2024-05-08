كيف وقعت باريس فريسة لأحدث ترندات "تيك توك"؟

تمتعت باريس على مدى العقود الماضية بسمعة "استثنائية" فيما يتعلق بالطعام، إذ يُظهر نوادل وطهاة مطاعم مدينة الأضواء نظرة ازدراء لمن يشكك في اختيارهم للأفضل والألذ.

لكن مؤخرًا، تخلى بعض أشهر الطهاة عن مبادئهم، لتقع باريس فريسة لأحدث بدعة طعام على تطبيق تيك توك؟

وفي تقرير حديث نشرته صحيفة "إندبندنت"، أطلق طاهي المعجنات الفرنسي الشهير "فيليب كونتيسيني" الكرواسون الضخمة بمخبزه في باريس، مُظهرًا أن الحيل السطحية التي يلجأ إليها الأفراد عندما تكون أولويتهم "صناعة المحتوى" بدلاً من "تناول شيء لذيذ" مهمة لتحقيق الأرباح والشهرة.

وأطلق الشيف "كونتيسي" الكرواسون التي يبلغ وزنها كيلوغرامًا واحدًا، والمعروفة باسم الكرواسون XXL التي حظيت بشعبية كبيرة، لدرجة أن مجموعة كبيرة من الطهاة اتبعوا خطواته، حيث أطلق الطاهي كريستوف ميشالاك "خبزة الزبيب الضخمة" le big Pain aux Raisins بوزن 350 غرامًا، أما الشيف "يانيك ديلبيش" فلديه "فطيرة الشوكولاته الضخمة" la chocolatine XXL والتي يحضرها بمخبزه الخاص في تولوز.

كما بدأ متجر "غاليري لافاييت" الباريسي في بيع خبزة الشوكولاته التي تزن 320 غرامًا.