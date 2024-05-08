كيف وقعت باريس فريسة لأحدث ترندات "تيك توك"؟
تمتعت باريس على مدى العقود الماضية بسمعة "استثنائية" فيما يتعلق بالطعام، إذ يُظهر نوادل وطهاة مطاعم مدينة الأضواء نظرة ازدراء لمن يشكك في اختيارهم للأفضل والألذ.
لكن مؤخرًا، تخلى بعض أشهر الطهاة عن مبادئهم، لتقع باريس فريسة لأحدث بدعة طعام على تطبيق تيك توك؟
وفي تقرير حديث نشرته صحيفة "إندبندنت"، أطلق طاهي المعجنات الفرنسي الشهير "فيليب كونتيسيني" الكرواسون الضخمة بمخبزه في باريس، مُظهرًا أن الحيل السطحية التي يلجأ إليها الأفراد عندما تكون أولويتهم "صناعة المحتوى" بدلاً من "تناول شيء لذيذ" مهمة لتحقيق الأرباح والشهرة.
وأطلق الشيف "كونتيسي" الكرواسون التي يبلغ وزنها كيلوغرامًا واحدًا، والمعروفة باسم الكرواسون XXL التي حظيت بشعبية كبيرة، لدرجة أن مجموعة كبيرة من الطهاة اتبعوا خطواته، حيث أطلق الطاهي كريستوف ميشالاك "خبزة الزبيب الضخمة" le big Pain aux Raisins بوزن 350 غرامًا، أما الشيف "يانيك ديلبيش" فلديه "فطيرة الشوكولاته الضخمة" la chocolatine XXL والتي يحضرها بمخبزه الخاص في تولوز.
كما بدأ متجر "غاليري لافاييت" الباريسي في بيع خبزة الشوكولاته التي تزن 320 غرامًا.
وأجرت التيكتوكر الشهيرة "باوتشي" Baochi تجربة في باريس تناولت خلالها وجبات ضخمة، بدأت مع كرواسون كبير بالفستق، أكملتها بطبق معكرونة ضخم وأنهتها بخبزة "باجيت" ضخمة مليئة بالحشوات والخضار.
وقالت "باوتشي" إن تجربتها مع الأطعمة الضخمة كانت "غير مجدية" مؤكدة أن المعكرونة كبيرة جدًا لدرجة أنه "يصعب تناولها" أما الساندويتش فقد كان"جافًّا"، مؤكدة أن الحصة الكبيرة لا يمكن تناولها، ما يُملي على الزبون وضع ما تبقى في سلة المهملات.
علاوة على ذلك أكدت "باوتشي" أن الأطباق المميزة أغلى بكثير من الحجم العادي، إذ تباع كرواسون الشيف كونتيسيني، بسعر 32 يورو مقارنة بمعجنات الإفطار العادية في باريس، والتي يبلغ سعرها نحو 1.50 يورو، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون مذاقها أفضل بكثير بكل المقاييس.
وفي النهاية، يبقى "الحجم الكبير" مجرد واحد من ترندات تيك توك التي تجعل المشهد الخارجي أهم من الجوهر، والتي اتبعها أهم الطهاة في المطاعم لأهداف تجارية بحتة، حتى وإن تخلوا عن تقاليدهم وما يميز بلادهم.