منى زكي لـ"إرم نيوز": هذا سر ارتدائي الحجاب وهذه كواليس "الرحلة 404"

شهد موسم نصف العام انتعاشة سينمائية في مصر، وعودة قوية للنجمة منى زكي عبر فيلمها الجديد "الرحلة 404"، الذي نال إشادات واسعة بعد يومين من طرحه بدور العرض السينمائية، محققا إيرادات جيدة، مؤكدة أنها وقعت في غرامه منذ قراءتها للسيناريو لأول مرة.

الفنانة المصرية فتحت قلبها لـ "إرم نيوز" في حوار تحدثت فيه عن أسباب قبولها للفيلم، وما حدث في كواليسه، وتعاونها مع المخرج هاني خليفة الذي أكدت أنها تثق فيه كمخرج كبير، وإلى نص الحوار.



في البداية نهنئك على عرض الفيلم والإشادات الواسعة التي حققها.

-أشكرك جدا والحمد لله على هذا النجاح وهذه الإشادات، والفيلم بذلنا فيه مجهودا كبيرا، والحمد لله أنه نال إعجابكم وإعجاب الجمهور.