من هي المحامية السعودية الشيهانة العزاز التي عُينت في منصبين بارزين؟

وتلقت العزاز تدريباً عملياً في دبي والكويت، قبل أن تقبل عرضاً للعمل في مكتب محاماة في نيويورك، وهناك أخذت تقدم استشارات قانونية في مجالات مختلفة، بينها الدفاع والطيران والاتصالات والرعاية الصحية والأوراق المالية.

والعزاز من أوائل المحاميات السعوديات التي تُجاز من مجلس ولاية نيويورك في القانون، وقد استضافتها جامعة "هارفرد" العريقة في بوسطن لإلقاء المحاضرات.

وعادت العزاز إلى المملكة في العام 2012، لتحصل على رخصة ممارسة مهنة المحاماة، بعد أن قررت وزارة العدل السعودية حينها السماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة.

وبعد مسيرة ناجحة في العمل بالمملكة وخارجها، تم تعيين المحامية السعودية العزاز في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، الصندوق السيادي الذي تخطط المملكة ليكون الأكبر في العالم.

وشغلت العزاز منصبي المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في الصندوق منذ عام 2018، بعد أن عملت مديرًا للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في عام 2017 عند بداية انضمامها للصندوق.

كما أنها عضو في اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق، وعدد من اللجان التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى رئاستها وعضويتها لبعض مجالس إدارة ولجان عدة شركات تابعة للصندوق.

وفي عام 2020، اختارتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في قائمتها لأقوى 100سيدة أعمال؛ ولقبت بــ "صانعة الصفقات" في عام 2016 من مجلة "فاينانس مونثلي" البريطانية، كما حصلت على جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة "إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو" IFLR في عام 2019.