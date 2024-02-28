طفل في برنامج "مواهب" يمزق أوراقًا حول حقوق الإنسان.. فلسطيني أم أوكراني؟
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضي، فيديو لطفل في برنامج مواهب قيل إنه فلسطيني، يمزق أوراقًا تحمل عبارات عن حقوق الإنسان، احتجاجًا على الأوضاع في غزة.
وتبادل رواد مواقع التواصل الفيديو بشكل مكثف تحت عنوان " "شاهدوا هذا الطفل الفلسطيني البطل، احتج على ظلم العالم كله لشعبه في دقائق وفعل ما لم يفعله قادة العالم العربي، إنها صرخة المظلوم الصامتة"
ونال الفيديو مئات آلاف المشاهدات، ليتبين أنه مقطع مفبرك قديم سبق أن تم تبادله، في ديسمبر العام الماضي، وادَّعى ناشروه أن الطفل أوكراني.
وبعد النظر في الفيديو، اتَّضح أن الفيديو مركب، حيث إن صورة الطفل على المسرح غير متوافقة مع مقطع لجنة التحكيم والجمهور، ليضاف إلى قائمة الفيديوهات المفبكرة التي تنال شهرة ومشاهدات وتعليقات.