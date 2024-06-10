50 جريحا جراء حريق في مصنع غربي طهران (صور)

أصيب 50 شخصًا بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، جراء حريق اندلع في مصنع للإطارات بمدينة شهريار الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال محمد إسماعيل توكلي، رئيس منظمة الطوارئ في طهران، لوكالة أنباء "إيسنا"، إن "حريقًا هائلًا اندلع في مصنع للإطارات بمدينة شهريار غرب طهران؛ ما أسفر عن إصابة 50 شخصًا بجروح بعضهم في حالة خطيرة".