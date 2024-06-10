50 جريحا جراء حريق في مصنع غربي طهران (صور)
أصيب 50 شخصًا بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، جراء حريق اندلع في مصنع للإطارات بمدينة شهريار الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال محمد إسماعيل توكلي، رئيس منظمة الطوارئ في طهران، لوكالة أنباء "إيسنا"، إن "حريقًا هائلًا اندلع في مصنع للإطارات بمدينة شهريار غرب طهران؛ ما أسفر عن إصابة 50 شخصًا بجروح بعضهم في حالة خطيرة".
وأضاف "نظرًا لشدة الحريق، تم إرسال 10 سيارات إسعاف إلى المكان، وقد أصيب حتى الآن 50 شخصًا في هذا الحريق وتم نقل 32 شخصًا إلى المراكز الطبية بسبب خطورة إصاباتهم".
وذكر موقع "طهران تايمز" الإخباري إن أغلب المصابين في حالة جيدة ومعظمهم يعانون حروقًا سطحية، مشيرًا إلى أن عددًا منهم أصيب بجروح خطيرة.
ويعمل في هذا المصنع قرابة 300 موظف ويعد من أكبر مصانع إنتاج الإطارات في إيران.