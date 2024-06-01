تراث مغربي أصيل.. ماذا تعرف عن فن "التبوريدة"؟

مشهد احتفالي

في صف مستقيم يصطف الفرسان وقد اعتلوا أحصنتهم، بلباسهم التقليدي الموحد المكون من "الجلباب، والتماغ (نعل جلدي تقليدي)، والسلهام، والعمامة"، يترأسهم "المقدم" (قائد الخيالة)، الذي يتخذ مكانه في وسط الفرقة، وينسق حركات الفرسان والخيل معًا.

بعد برهة تُعطى الانطلاقة على إيقاع زغاريد النساء وتصفيق الحاضرين، وقبل الاقتراب من خط النهاية يتم إطلاق "البارود" في اللحظة نفسها من بنادق تسمى بالعامية المغربية "المكحلة".

هذا المشهد الفرجوي، الذي يشد أنظار الجمهور المغربي والسائح الأجنبي، يُعيد إلى الأذهان تقاليد وعادات تختزل بعضًا من فصول التاريخ المغربي في علاقته بالحروب والمقاومة والاعتزاز بالحصان كرمز للشهامة.

وتشهد "التّبوريدة" التي تم إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي حضورًا متميزًا في جل المهرجانات الشعبية بالبلاد؛ خصوصًا بالمناطق التي يغلب عليها الطابع القروي.

وجل جهات المملكة، ممثلة بما يطلق عليه بـ"السرْبات" (فرق الفرسان)، تشارك في استعراضات "التبوريدة"، ويتم تقييم عرضهم حسب معايير دقيقة كملابس الفرسان، وطريقة استعمال البندقيات، وتزامن الطلقات. وفق ما توضحه "الجامعة الملكية للفروسية" عبر موقعها الرسمي.