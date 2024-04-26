"بول الإنسان".. سماد فعال لتخصيب الأراضي الزراعية

توصلت دراسة جديدة إلى أن "البول" الذي يدرّه الإنسان قد يكون بديلاً فعالاً للأسمدة الصناعية من حيث التكلفة، إذ يحتوي على النيتروجين والفوسفور الضرورين لنمو المحاصيل وتعزيزها.

ويساهم البول لاحتوائه على النيتروجين في تلويث المحيطات، نظرًا لمساهمته في نمو الطحالب بشكل مفرط، ما يؤدي إلى اختناق المرجان وتسمم الحياة البحرية.

وينتج الشخص العادي زهاء 132 غالونًا من البول سنويًا، والتي بالإمكان تحويلها إلى سماد.

ووفق موقع "ScienceNorway"، ترى الباحثة ديفينا غراسيا أن "الوقت قد حان للبدء في جمع واستخدام فضلاتنا"، معتبرة أن "البول يساوي وزنه ذهبًا".

وبدأ باحثون باختبار مراحيض يمكن فصل البول فيها عن الماء المتبقي، وذلك في بحر "دار" في إثيوبيا.

ويعتمد الاختبار على تجفيف البول وتحويله إلى كريات عديمة الرائحة وغير مكلفة، يمكن استخدامها في الأراضي الزراعية لتخصيب المحاصيل.

وقالت الدكتورة كريستا ويغينتون، المعدة المشاركة في الدراسة: "لقد كان البشر يجمعون البول ويستخدمونه كسماد لفترة طويلة جدًا، ولكن بعد ذلك توقف الأمر في الغرب مع اختراع نظام الصرف الصحي. نحن نحاول أن نفهم كيف يمكننا التراجع والتفكير بشكل مختلف حول ما يدخل في نظام الصرف الصحي هذا، واسترجاع بعض المخلّفات القيّمة".