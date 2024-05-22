الفنان باسل حيدر: المخرج سامر برقاوي ديكتاتور

وعن مشاركته في مسلسل "الزند"، قال باسل إنها أتت بناء على طلب المخرج برقاوي. وأضاف: "عادةً يضع برقاوي ثلاثة ممثلين محتملين للدور، لكنه في دور الوكيل توفيق، لم يضع سوى اسمي، وقال للجميع أريد باسل لهذا الدور".

وأشاد حيدر، بالكاتب عمر أبو سعدة، ووصفه بأنه يمسك بالمشاهد، ويدفعه منذ اللقطات الأولى لمتابعة العمل؛ لأنه يقدم الشخصية بشكل صحيح.

وحول ما يقال عن دور تيم حسن في التعاون مع شركة "الصباح"، قال حيدر بغض النظر عن صاحب الإنجاز في ذلك، فإن وجود "الصباح" خطوة جميلة ونتائجها جيدة. وأضاف حيدر: "وجود سامر برقاوي وتيم حسن في سوريا، يحمل رسائل عديدة حول الإبداع السوري، ويؤكد أن السوريين إذا ما وضعوا في المضمار الصحيح، سيجعلون العالم يرى ما هي الفروسية في الفن".