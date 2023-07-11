تحطم طائرة صومالية على متنها 30 راكبا في مطار مقديشو (فيديو وصور)

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة ركاب مدنية في مطار العاصمة مقديشو، مما أدى لإصابة شخصين على الأقل.

وقالت السلطات في بيان لها إن الطائرة كان على متنها 30 راكبا، وكانت تحاول الهبوط في مطار العاصمة.