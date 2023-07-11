تحطم طائرة صومالية على متنها 30 راكبا في مطار مقديشو (فيديو وصور)
أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة ركاب مدنية في مطار العاصمة مقديشو، مما أدى لإصابة شخصين على الأقل.
وقالت السلطات في بيان لها إن الطائرة كان على متنها 30 راكبا، وكانت تحاول الهبوط في مطار العاصمة.
من جهتها قالت وزيرة النقل الصومالية، فردوسة عثمان عغال، في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك:" تحطمت طائرة مدنية مملوكة لشركة "Halla Airline" على المدرج الخامس، في مطار مقديشو الدولي حوالي الساعة 12:30 ظهرًا".
وأشارت إلى أن الطائرة كانت تقل 30 راكبا و 4 من أفراد طاقمها، وتسبب الحادث في إصابة شخصين ولم يسفر عن وفيات، مبينة أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الإدارات المعنية.
وأكدت أن رئيسي وزراء الصومال السابقين عبد الولي علي غاي، وعمر عبدالرشيد علي شرماركي، لم يكونا موجودين على متن الطائرة، وذلك بعد ورود أنباء عن تواجدهما داخلها.