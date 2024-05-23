جورج وسوف يحضر "مفاجأتين" جديدتين لجمهوره

يعكف الفنان السوري جورج وسوف حالياً على إعداد مفاجأتين سيتم الكشف عنهما للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، وفق ما ذكرته شركة "روتانا".

وقالت الشركة: "سيفاجئ سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره بأغنيتين جديدتين هما من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى".

وأضافت الشركة في تدوينة لها عبر "إكس" أن يحيى "يزور لبنان حالياً لأجل التواجد مع أبو وديع.. أثناء تركيب صوته على العملين"، لافتة إلى أنه "تم الانتهاء من أحدهما وجار تسجيل الثانية".

وتابعت الشركة أن "هذا التعاون الجديد يأتي ليستكمل نجاحات الوسوف ومحمد يحيى في اغنيتي "صاحي الليل" و "نص عمري" والأخيرة كان قدمها جورج في وفاة نجله وديع".

وقال محمد يحيى: "صوت جورج يعدّ مصدراً للطاقة الايجابية فهو نابع من أطيب قلب في الدنيا"، مؤكداً أن "العملين القادمين سيكونان مفاجأة"، على حد وصفه.