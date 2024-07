شهد اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الجمعة، مشاركة المصارع الشهير هالك هوغان، الذي أكد تأييده لدونالد ترامب.

وأعرب هوغان، عن تأييده للرئيس السابق والمرشح الجمهوري ترامب، وذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر.

وكما جرت العادة في حلبات المصارعة، نفذ هوغان حركته الشهيرة عندما يكون في قمة حماسه، وهي تمزيق قميصه.

وردد أثناء خلع قميصه قائلا: "في نهاية المطاف مع زعيمنا ترامب، بطلي وذلك المصارع، سنوحد أمريكا معا مرة أخرى".

