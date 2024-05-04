خذها هدية.. برلين تعرض فيلا وزير دعاية هتلر بالمجان (صور)

عرض وزير مالية ولاية برلين، شتيفان إيفرز، فيلا كانت مملوكة ليوزيف غوبلز، وزير الدعاية في عهد أدولف هتلر، على أي شخص يرغب في امتلاكها أن يحصل عليها كهدية من الولاية، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه "إذا لم يتقدم أحد لامتلاك الفيلا التي أصبحت مغطاة بالحشائش والأعشاب، وباتت في حالة سيئة ومهجورة، فلن يكون أمام برلين خيار سوى تنفيذ عملية الهدم التي أعددنا لها بالفعل".