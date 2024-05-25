وفاة أشهر كلبة في العالم.. الوجه الإعلاني لعملة "دوجكوين" (صور)
توفيت الكلبة الشهيرة "كابوسو"، رمز عملة "دوجكوين - Dogecoin" المشفرة، عن عمر تجاوز الـ17 عاما، والتي كان يصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان بـ"موناليزا الإنترنت".
وكتبت صاحبة الكلبة، أتسوكو ساتو، عقب وفاتها، الجمعة، "لقد توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة بينما كنت أداعبها".
وأضافت ساتو "سأقيم حفل وداع لكابوسو يوم الأحد في فلاور كاوري بكوتسو نو موري، مدينة ناريتا، من الساعة 1 ظهرا إلى 4 مساء".
واشتهرت الكلبة "كابوسو" بعد أن تبنتها ساتو من أحد مآوي الكلاب التي أغلقت، وبعد 3 سنوات بدأت تنتشر صور الكلبة بكثرة وأصبحت ملكة "الميمز".
وأصيبت "كابوسو" بسرطان الدم وأمراض الكبد في عام 2022، وقالت ساتو بمقابلة أجريت مؤخرا في منزلها في ساكورا، شرق طوكيو، إن القوة الخفية لصلوات المشجعين في جميع أنحاء العالم ساعدتها على تجاوز الأمر، وإنها أصبحت معتادة جدًا على الأحداث التي لا تصدق، لدرجة أنه عندما غير إيلون ماسك أيقونة "تويتر"، التي أصبحت الآن "X"، إلى وجه "كابوسو" في العام الماضي، لم تتفاجأ.