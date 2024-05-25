وفاة أشهر كلبة في العالم.. الوجه الإعلاني لعملة "دوجكوين" (صور)

توفيت الكلبة الشهيرة "كابوسو"، رمز عملة "دوجكوين - Dogecoin" المشفرة، عن عمر تجاوز الـ17 عاما، والتي كان يصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان بـ"موناليزا الإنترنت".

وكتبت صاحبة الكلبة، أتسوكو ساتو، عقب وفاتها، الجمعة، "لقد توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة بينما كنت أداعبها".

وأضافت ساتو "سأقيم حفل وداع لكابوسو يوم الأحد في فلاور كاوري بكوتسو نو موري، مدينة ناريتا، من الساعة 1 ظهرا إلى 4 مساء".