سوريا.. القبض على محتال يكشف عن شبكة باسم "وزارة النفط"

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة دمشق، القبض على محتال اعتاد النصب مستخدمًا تطبيق "واتساب"، وبعد تحريات مكثفة، تبين أنه جزء من شبكة كاملة تستخدم السوشال ميديا وبرامج التواصل للإيقاع بالناس.

وقالت وزارة الداخلية، إنّ العصابة تمتهن عملية الاحتيال على المواطنين عن طريق إرسال رسائل لهم عبر برنامج الواتساب تتضمن إيهامهم بربح جائزة مالية، وأنه يتوجب عليهم دفع مبالغ معينة للحصول على الجائزة.