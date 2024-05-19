سوريا.. القبض على محتال يكشف عن شبكة باسم "وزارة النفط"
ألقت الجهات الأمنية في العاصمة دمشق، القبض على محتال اعتاد النصب مستخدمًا تطبيق "واتساب"، وبعد تحريات مكثفة، تبين أنه جزء من شبكة كاملة تستخدم السوشال ميديا وبرامج التواصل للإيقاع بالناس.
وقالت وزارة الداخلية، إنّ العصابة تمتهن عملية الاحتيال على المواطنين عن طريق إرسال رسائل لهم عبر برنامج الواتساب تتضمن إيهامهم بربح جائزة مالية، وأنه يتوجب عليهم دفع مبالغ معينة للحصول على الجائزة.
واعترف المتهم، بإنشاء شركة وهمية تابعة لوزارة النفط السورية، وقيامه بأخذ أموال من المواطنين بهذه الحجة، وبتزوير أختام وبطاقات. وقد عثر بحوزته على خمسة أختام، لهذه الغاية وثلاث بطاقات مزورة ولابتوب وطابعة تستخدم بالتزوير.
وأكدت الداخلية أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم تقديمه مع شركائه، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.