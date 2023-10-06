"بيت في القدس" إلى القاهرة السينمائي

اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم "بيت في القدس" A House In Jerusalem للمشاركة ضمن دورته الـ 45، التي تقام بين 15 - 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج الأخوين رامي ومؤيد عليان.

وتدور أحداث الفيلم، حول الطفلة البريطانية - اليهودية ريبيكا، التي تنتقل من لندن لتعيش مع والدها في القدس، على أمل أن تساعدها البداية الجديدة على التعافي من صدمة وفاة والدتها. وتنطلق ريبيكا في رحلة غامضة لاستكشاف خبايا منزل جدها، حيث تلتقي بشبح طفلة فلسطينية شُردت عن عائلتها.

وفي تصريح سابق له عن الفيلم، قال المخرج مؤيد عليّان: "هذا الفيلم شديد الخصوصية، تأثرنا فيه بذكرى والدينا وأجدادنا وقصة صمودهم وبقائهم".

وفي البوستر الدعائي الرسمي للفيلم، تظهر الطفلة ريبيكا بملامح خوف من وراء زجاج مرآة محطم تنعكس عليه صور طفلة أخرى مغمضة عينيها.