"بيت في القدس" إلى القاهرة السينمائي
اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم "بيت في القدس" A House In Jerusalem للمشاركة ضمن دورته الـ 45، التي تقام بين 15 - 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج الأخوين رامي ومؤيد عليان.
وتدور أحداث الفيلم، حول الطفلة البريطانية - اليهودية ريبيكا، التي تنتقل من لندن لتعيش مع والدها في القدس، على أمل أن تساعدها البداية الجديدة على التعافي من صدمة وفاة والدتها. وتنطلق ريبيكا في رحلة غامضة لاستكشاف خبايا منزل جدها، حيث تلتقي بشبح طفلة فلسطينية شُردت عن عائلتها.
وفي تصريح سابق له عن الفيلم، قال المخرج مؤيد عليّان: "هذا الفيلم شديد الخصوصية، تأثرنا فيه بذكرى والدينا وأجدادنا وقصة صمودهم وبقائهم".
وفي البوستر الدعائي الرسمي للفيلم، تظهر الطفلة ريبيكا بملامح خوف من وراء زجاج مرآة محطم تنعكس عليه صور طفلة أخرى مغمضة عينيها.
وعُرض فيلم "بيت في القدس" للمرة الأولى عالميا، في مهرجان "روتردام" السينمائي الدولي، ولاحقا في عدة مهرجانات دولية أخرى.
ونال الفيلم لدى عرضه إشادات واسعة من وسائل الإعلام الدولية، حيث كتبت الصحافية وناقدة الأفلام الهولندية "بليندا فان دي غراف": الفيلم يروي كيف أُجبر الفلسطينيون على مغادرة أرضهم عام 1948. بينما قال "نيل يونج" لسكرين دايلي إن "الفيلم ممتع ومؤثر". ومن جانبه، وصف "ديفيد أباتيسياني" العمل بأنه "أحد كنوز مهرجان روتردام السينمائي المخبأة".
يذكر أن الفيلم من بطولة الطفلة البريطانية "ميلكي لوكي"، وسعاد فارس، وربيكا كالدر، ومنى حوا، وجوني هاريس، ومكرم خوري.