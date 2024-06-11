اندلاع حريق كبير في مستشفى بمحافظة بابل العراقية (صور وفيديو)
اندلع حريق كبير في مستشفى السلام الأهلي في محافظة بابل جنوبي بغداد، وأدى إلى 6 إصابات قبل إعلان السيطرة عليه.
وقال مصدر من الدفاع المدني في المحافظة لـ "إرم نيوز" إن 4 فرق من الدفاع المدني تحيط بالمستشفى وسط الحلة لاحتواء الحريق الكبير الذي التهم اثنين من طوابق المستشفى.
وأكد المصدر أن 6 أشخاص أصيبوا بينهم ممرض، وأن فرق الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق بشكل كامل، وتمت إحالة المصابين إلى أحد مستشفيات المحافظة.
وعن أسباب الحريق، أشار إلى حدوث تماس كهربائي في أحد طوابق المستشفى، وأن التحقيق جارٍ للتعرف بشكل دقيق على أسباب الحريق.