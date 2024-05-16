مصر.. بلاغات بـ"الاحتيال" ضد بلوغر شهيرة وزوجها

تقدم عدد من المواطنين ببلاغ للنائب العام المصري ضد البلوغر حنان الحكيم وزوجها إيهاب عتريس، يتهمونهما بالنصب والاستيلاء على مبالغ تقدّر بملايين الجنيهات، بذريعة تصميم مطابخ وحجرات ملابس باسم شركة وهمية تدعى "xwood" يملكها عتريس.

ووفق البلاغ، فإنّ الواقعة بدأت بإعلان عبر الصفحة الشخصية لحنان الحكيم عن تصنيع زوجها أجود خامات المطابخ وحجرات النوم، معلنًا عن تقديم مزايا وعروض لمتابعي صفحة زوجته البلوغر الشهيرة، مما أوقع الضحايا في فخ النصب، والخصومات الوهمية، والاستيلاء على المبالغ محل التعاقدات الوهمية، وبعدها تهرب من تسليم التصاميم المتفق عليها.

وقال الضحية مقدّم البلاغ: "رُوحنا المحل، وتم عمل تصميم للمطبخ بواسطة عاملة تدعى إسراء، ودفعنا مبلغ 31 ألف جنيه دفعة أولى من إجمالي 62 ألفًا، بتاريخ 30 ديسمبر 2023، وتم الاتفاق على موعد دفع الدفعة الثانية، يوم مايو 2024، وقبل ميعاد الدفعة الثانية بأسبوع، ظلوا يطلبون مني أموالاً قيمة الدفعة الثانية، وهذا أمر غير معتاد، ولم نتفق عليه".

واستكمل: "بالفعل رُوحت دفعت 26 ألفًا، يوم 1 فبراير 2024، قبل موعد الدفعة بـ 5 أيام، بحيث أُقدّم موعد التسليم، إلى يوم 1 مارس 2024، بدلاً من يوم 15 مارس 2024، وكل ما اتصل به يرد عليَّ كل 3 أيام بموعد جدید، ويقول لي استنَّى ومفيش حاجة بتيجي".