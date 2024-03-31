ريهام حجاج: أتعرض لحروب شرسة.. والسوشيال ميديا هي المسيح الدجال

وأشارت ريهام إلى أن السوشيال ميديا أحدثت خللا في المجتمع المصري، من خلال إعطاء الجميع فرصة إبداء الرأي في أشياء لا تتحمل غير وجهة نظر واحدة، لافتة إلى أنها تعتبر أن السوشال ميديا هي المسيح الدجال في هذا العصر.

وتحدثت ريهام حجاج عن شخصيتها في مسلسل "صدفة" التي تشارك به في الموسم الجاري قائلة: "صعوبتها أنها مجنونة بسبب نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها، فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة".

وقالت: "هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا (لما كنا صغيرين)، و(يوتيرن) و(جميلة) العام الماضي، وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز، فقررنا نعمل حاجة مختلفة، واخترنا شخصية (صدفة) التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة ومنطقية ومفاجآت طول الوقت، و(صدفة) شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا".