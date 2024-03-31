ريهام حجاج: أتعرض لحروب شرسة.. والسوشيال ميديا هي المسيح الدجال
كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن تعرّضها لهجوم مستمر، وما وصفته بـ"حروب شرسة" منذ زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، لافتة إلى أنها تحب زملاءها، ولا يوجد بينها وبينهم أي مشاكل في العمل، بعكس ما يتم تصديره.
وأضافت حجاج خلال لقاء إذاعي "الرد جاء أن كل حد اشتغلت معاه رجعت اشتغلت معاهم تاني، والسنة دي بشتغل مع كاست جديد وكلهم أصحابي، مثل رحاب الجمل أختي، وسلوى خطاب بحبها جدا، والأستاذ خالد الصاوي يعرفني من أول ما ظهرت، وهو أخ وصديق".
وأردفت "بيكون في علاقات بتتراكم في حياتك، والعشرة بتاعة فترة التصوير اللي بتكون طويلة دا بتخلق علاقات إنسانية بتكمّل معانا بعد ما التصوير يخلص، وبحب إني أعبر عن مشاعري خاصة لما بنعمل حاجة حلوة بكون فخورة، بحب أعبر عن مشاعري للزملاء، وبحب كل الزملاء اللي اشتغلت معاهم".
وأشارت ريهام إلى أن السوشيال ميديا أحدثت خللا في المجتمع المصري، من خلال إعطاء الجميع فرصة إبداء الرأي في أشياء لا تتحمل غير وجهة نظر واحدة، لافتة إلى أنها تعتبر أن السوشال ميديا هي المسيح الدجال في هذا العصر.
وتحدثت ريهام حجاج عن شخصيتها في مسلسل "صدفة" التي تشارك به في الموسم الجاري قائلة: "صعوبتها أنها مجنونة بسبب نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها، فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة".
وقالت: "هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا (لما كنا صغيرين)، و(يوتيرن) و(جميلة) العام الماضي، وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز، فقررنا نعمل حاجة مختلفة، واخترنا شخصية (صدفة) التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة ومنطقية ومفاجآت طول الوقت، و(صدفة) شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا".