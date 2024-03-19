أزمة جديدة تتفجر.. كيت ميدلتون عدلت صورة للملكة إليزابيث

كشفت وكالة "غيتي" العالمية للصور عن قيام أميرة ويلز كيت ميدلتون بتعديل صورة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية محاطة بأحفادها، وفق ما كشف عنه متحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث إن "غيتي" راجعت تلك الصورة التي التقطت في بالمورال خلال أغسطس/آب 2022، بعد أن اعترفت كيت بأنها قامت بتحرير صورة عيد الأم المثيرة للجدل.

وأضاف أن "الصورة التي نشرها قصر باكنغهام في 21 أبريل من العام الماضي بمناسبة عيد ميلاد الملكة الراحلة الـ97، تم تحسينها رقميًا من المصدر".

وأوضح أن التدقيق في الصورة "أظهر العديد من التناقضات، من ضمنها على سبيل المثال بعض الخطوط التي بدت في تنورة الملكة الراحلة، بالإضافة إلى وجود ظل داكن خلف أذن الأمير لويس، كما يمكن رؤية رقعة سوداء صغيرة مماثلة خلف ياقة قميص الأمير جورج".

تأتي هذه الواقعة بعد إعلان كيت ميدلتون أنها عدلت بنفسها صورتها مع أطفالها بمناسبة عيد الأم، واعتذرت عن تلك الفعلة، ليأتي الكشف عن التلاعب بصورة الملكة إليزابيث ليزيد من الأزمات التي تواجه القصر مؤخراًز