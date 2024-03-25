ليس الحزن.. ياسمين صبري تكشف السبب الذي يجعلها تذرف الدموع

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن السبب الذي يجعلها تذرف الدموع، مؤكدة أن دموعها تكون بسبب السعادة وليس الحزن، وأنها محظوظة في ذلك، حسب قولها.

وقالت في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب: "أبكي من كرم الله معي، أدمع عندما يحدث شيء كبير لي بكل سلاسة، فالإنسان عندما يحبه الله تكون حياته سلسلة وبها مرونة".

وبررت عدم حزنها قائلة: "لأنني كل فترة أتطور وأتشكل وأتغير دائماً لديّ الفكر الخاص بي، أبرمجه على السوفتوير الجديد الذي وضعته"، مستدركة: "لكن أكيد حزنت عندما توفت جدتي بكورونا في 2020".

وأكدت أنها لا تحب الذهاب إلى المقابر لزيارة الموتى، مبررة ذلك بأن الميت ليس هناك، بل هو في مكان أجمل، وإذا أردتُ أن أكلم الميت العزيز فيمكنني ذلك في أي مكان".

وعن سبب ذرفها الدموع قالت: "بالأمس حصل معي شيء جميل، فكنت سعيدة من التيسير واليسر، فدمعت، فالتأثر الخاص بي بالدموع يكون في الأشياء الجميلة، وقد أكون أنا محظوظة في ذلك".

وحول الموقف ذاك قالت: "أحب المسك لأنه يطهر البشر وهو من الروائح المحبوبة جداً، وروحانياته عالية، وسعدت لأنه كان سبباً في جعل أناس اشتمت المسك الذي وضعته تتعاقد معي لأكون ممثلة لهم في منتج المسك الخاص بهم إضافة إلى أعمال أخرى".

وكشفت ياسمين صبري عن خوضها تجربة العمل وهي بعمر 17 سنة، وقالت إن أول وظيفة حقيقية كانت بعد التخرج من الجامعة حيث عملت في العلاقات العامة في جامعة الاسكندرية.