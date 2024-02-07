حادث "طائرة ألاسكا".. نتيجة صادمة للتقرير الأولي

أظهر التقرير الأولي للمجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا، بشأن الحادث الذي تعرّضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز" في يناير الماضي، نتيجة صادمة.

وقال المجلس في تقريره الذي صدر مؤخرًا، ويتألف من 19 صفحة، إن البراغي التي كانت تتمحور هذا التحقيق منذ البداية، لم تكن موجودة، موضحًا أن الأدلة تظهر أن 4 براغٍ، تثبّت الباب المسدود في هيكل طائرة "بوينغ 737 ماكس 9"، لم تكن موجودة وقت انفجاره خلال الرحلة الجوية.

وأوضح مراسل الطيران في "CNN"، بيت مونتين، عبر مقابلة مع الشبكة، أن نوع البراغي الفعلي المفقودة، هو "برغي AN6"، لافتًا إلى أن استخدامه شائع جدًا في قطاع الطيران.

وقال: "هذا هو البرغي ذاته، توجد صمولة برجية هنا، ثم دبوس لإبقاء كل ذلك سويًا.. في مرحلة ما، كان هناك تخمين بأن الدبوس ربما كان مفقودًا، ما قد يسبب تحرير الصمولة البرجية هذه".

وتابع مونتين: "في الواقع يقول المجلس الوطني لسلامة النقل إن أيًا من هذه البراغي لم تكن في مكانها، وقت حدوث الانفجار الشهر الماضي".