اختفاء الشاب السعودي هاتان شطا في مصر ومناشدات للبحث عنه
تداولت وسائل إعلام وناشطون في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأخيرة، نبأ اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان غازي شطا، في مصر منذ نحو شهر.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، منها "العربية"، أن الشاب هاتان شطا اختفى منذ خروجه من منزله في حي "الرحاب" بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأوضحت أنه تم إبلاغ السفارة السعودية والسلطات المصرية باختفاء الشاب السعودي عن الأنظار مع استمرار محاولات البحث عنه.
وناشدت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، مؤكدة تقديم كافة التفاصيل بشأن حادثة الاختفاء.
وتعاطف طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة اختفاء هاتان شطا، ووجهوا نداءات لسلطات المملكة والقاهرة للتحرك من أجل معرفة مصير الشاب السعودي.
ويتضح من حساب هتان شطا على منصة "إكس" أنه يعمل "مدرب حياة" (لايف كوتش) ويعرّف نفسه بأنه من رواد الأعمال ضمن برنامج "ريادة".
وكان هتان ضيفاً على بعض البرامج السعودية متحدثاً في أمور تطوير الذات والتعلم والتسويق، كما أنه يبث مقاطع عبر منصات التواصل حول مختلف المواضيع في هذه الجوانب.