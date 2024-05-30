اختفاء الشاب السعودي هاتان شطا في مصر ومناشدات للبحث عنه

تداولت وسائل إعلام وناشطون في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأخيرة، نبأ اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان غازي شطا، في مصر منذ نحو شهر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، منها "العربية"، أن الشاب هاتان شطا اختفى منذ خروجه من منزله في حي "الرحاب" بالعاصمة المصرية القاهرة.