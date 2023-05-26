المغرب يعتزم تعميم تدريس الإنجليزية ابتداء من المستوى الإعدادي

يعتزم المغرب، تعميم تدريس اللغة الانجليزية تدريجيا اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة التربية الوطنية اليوم الجمعة؛ بهدف "إرساء تعددية لغوية" وضمان "تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص.

وتدرّس اللغة الانجليزية حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية تعتزم تعميمها تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وفق ما أوضح مدير المناهج فيها محمد زروالي.

وسيشمل التعميم 10% فقط من تلامذة السنة الأولى و50% من تلامذة السنة الثانية في الموسم المقبل، على أن يغطي 100% من التلاميذ في موسم 2025-26.