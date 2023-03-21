قبول الحقيقة يقودنا إلى الرفاه النفسي

الحقيقة تقودنا حتمًا إلى الرفاه النفسي عندما نقبلها، عندما ننظر إليها بلطف، عندما نجعلها قوّة، الأكاذيب تُفتّت الروح وتُقصّر العمر، والأحزان الصامتة أيضًا.

الحقيقة لا تتوافق مع التسويف، نماذجُنا الحياتية منقّحة ومشوّهة، يجب أن نجسّد الجمال والقوّة، أو نتوارى ونختبئ، يجب أن نكون إيجابيّين مهما كان الثمن، مهما كان واقعنا.

يجب أن نتوق إلى الحقيقة، حتى عندما تكون مؤلمة، نودّ أن نكشف كنوزها، ونرى قوّتها العلاجية التي تنقذنا وتُشفينا، أي قوّةُ ما هو حقيقي، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع conscience-et-eveil-spirituel.