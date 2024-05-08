بعد الحديث عن انتحارها.. إيران تعتقل متهما بقتل ممثلة بارزة (فيديو)

اعتقلت السلطات الإيرانية شخصًا بتهمة قتل الممثلة السينمائية والمسرحية البارزة، زهراء فكور صبور، بعد أن تم الإعلان عن انتحارها في 2 مارس/آذار عام 2022، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الأربعاء.

ونقل موقع "إنصاف نيوز" عن محامي الممثلة الراحلة، حسين شاهرخي، قوله إنه "تم اليوم القبض على المتهم بقتل زهراء فكور صبور من المكان الذي كان يختبئ فيه بعد خداعه".