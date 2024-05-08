بعد الحديث عن انتحارها.. إيران تعتقل متهما بقتل ممثلة بارزة (فيديو)
اعتقلت السلطات الإيرانية شخصًا بتهمة قتل الممثلة السينمائية والمسرحية البارزة، زهراء فكور صبور، بعد أن تم الإعلان عن انتحارها في 2 مارس/آذار عام 2022، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الأربعاء.
ونقل موقع "إنصاف نيوز" عن محامي الممثلة الراحلة، حسين شاهرخي، قوله إنه "تم اليوم القبض على المتهم بقتل زهراء فكور صبور من المكان الذي كان يختبئ فيه بعد خداعه".
وأضاف أن "بعض تفاصيل القضية أخلاقية وسرية، وتتضمن تهديدات وابتزازًا للسيدة فكور صبور".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت، في مطلع مارس/آذار عام 2022، إن الممثلة السينمائية والمسرحية البارزة زهراء فكور صبور توفيت بعدما أقدمت على الانتحار عن عمر ناهز 43 عامًا.
وقالت وكالة أنباء "جوان" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، في حينه، إن "زهراء فكور انتحرت بسبب تناولها حبوبا أدت إلى وفاتها".
بدأت زهراء صبور أول عمل تمثيلي عام 1998، عندما عرض عليها دور في المسلسل التلفزيوني "روزجار جوفاني وشهرته".
كما أدت أدوارًا في العديد من المسلسلات، وبشكل عام كانت نشطة جدًا في أواخر التسعينات، إذ أدت أدوارًا طويلة في مسلسل "المباحث"، الذي حقق لها شهرة واسعة في إيران، وتسبب بعودتها إلى التلفزيون.