أسبوع باريس للموضة "المحتشمة" ينطلق قريباً (صور)
تتحضر العاصمة الفرنسية باريس لانطلاق "أسبوع الموضة للأزياء المحتشمة" Paris Modest Fashion Week كما يطلق عليه، في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
وستقام الفعالية في نسختها الثالثة يومي 4 و5 مايو المقبل، بالتعاون مع وكالة Yard الإعلاميّة والسفارة الماليزية في فرنسا.
وتمتد مساحة النسخة الجديدة من الحدث على مساحة 600 متر مربع ويستقبل حوالي 30 عارضاً لتقديم جديدهم في مجال الموضة المُحتشمة وعالم التجميل.
وسيتضمّن الحدث هذا العام 8 عروض تجتمع في كل منها عدة علامات تجاريّة، بالإضافة إلى طاولة مُستديرة تُنظّمها وكالة Yard التي ستُنظّم أيضاً ورشة عمل حول مهن الاتصال والأزياء.
والعام الماضي، تناول الحدث موضوع "اليوتوبيا والحلم" أما هذا العام فيدور حول موضوع "المرونة" التي تُتيح التكيّف رغم الحواجز مما يفتح المجال أمام تعزيز الأمل.
وسيتمّ عرض فيلم حول موضوع المرونة يتناول قصص كفاح 3نساء والصعاب التي واجهنها في مجال تقبل أسلوب الأزياء المُحتشمة الذي يعتمدنه.