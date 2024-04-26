أسبوع باريس للموضة "المحتشمة" ينطلق قريباً (صور)

تتحضر العاصمة الفرنسية باريس لانطلاق "أسبوع الموضة للأزياء المحتشمة" Paris Modest Fashion Week كما يطلق عليه، في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

وستقام الفعالية في نسختها الثالثة يومي 4 و5 مايو المقبل، بالتعاون مع وكالة Yard الإعلاميّة والسفارة الماليزية في فرنسا.