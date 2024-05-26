فيديو بالذكاء الاصطناعي للراحل شادي زيدان يُبكي شقيقه أيمن
تأثر الفنان السوري أيمن زيدان عندما شاهد مقطع فيديو لأخيه الراحل شادي زيدان، مشغولا بتقنية الذكاء الاصطناعي، وجه فيه التحية لأيمن وسأله عن أحواله، وإن كان يريد أن يخبره شيئاً؟ فرد أيمن: "تعرف أنني أحبك.. لكنني نسيت إخبارك كم وكم أحبك".
وبدت على أيمن زيدان ملامح التأثر الشديدة، فقد دمعت عيناه ورجف صوته، وذلك خلال ظهوره الأخير ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة"، على قناة الجديد اللبنانية.
وخلال اللقاء، نفى الفنان السوري أيمن زيدان أن يكون صاحب مدرسة في الفن، قائلا: "كلمة مدرسة كبيرة وشاملة، وأنا لم أؤسس مدرسة بهذا المعنى، ربما الإصرار على التمسك بالشغف والمتابعة به، يمكن أن يحوّل الفنان إلى نموذج، لكن لا أسمي ذلك مدرسة".
وعن المخرجة رشا شربتجي، قال زيدان: "رشا مخرجة مجتهدة، قدمت أعمالاً ناجحة جداً، ووجودها كمخرجة مبدعة يعني الكثير للفن السوري".
وبشأن اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "كسر عضم"، قال أيمن إنه كان مشغولا بـ "الفرسان الثلاثة"، مشددا على أن لا دخل للأجر المادي برفضه المشاركة.
وعن تأثير الفن على حياته الشخصية، قال زيدان: "حياتي عمل دائم، حتى إنني لم أعش حياتي الشخصية كما أحب، ولم أستمتع بما حققته من نجاح".
وبشأن الإشاعات التي تؤكد تدهور علاقته بالفنان السوري جمال سليمان، قال زيدان إن البعض ينشرون أخباراً كاذبة على السوشال ميديا، وإن جمال صديق عزيز، واتصل به مقدما واجب العزاء عند رحيل شقيقه شادي وابنه ووالده.