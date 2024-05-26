فيديو بالذكاء الاصطناعي للراحل شادي زيدان يُبكي شقيقه أيمن

وبدت على أيمن زيدان ملامح التأثر الشديدة، فقد دمعت عيناه ورجف صوته، وذلك خلال ظهوره الأخير ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة"، على قناة الجديد اللبنانية.

وخلال اللقاء، نفى الفنان السوري أيمن زيدان أن يكون صاحب مدرسة في الفن، قائلا: "كلمة مدرسة كبيرة وشاملة، وأنا لم أؤسس مدرسة بهذا المعنى، ربما الإصرار على التمسك بالشغف والمتابعة به، يمكن أن يحوّل الفنان إلى نموذج، لكن لا أسمي ذلك مدرسة".