هذا الطائر انقرض منذ 24 سنة ولكنه عاود الظهور

واستغرق الفريق 40 ساعة في السيارة ونصف يوم مشياً، حتى وصل أعضاؤه إلى الأماكن التي شوهد فيها هذا النوع النادر من الطيور للمرة الأخيرة عام 1999.

واكتشف المتخصصون في تلك المنطقة غابةً وضعها سيىء بعدما حُوّلت مساحة كبيرة منها إلى مزارع لإنتاج نبتة الفانيليا، مع أنها تشكل أحد المواقع المحمية، وبعد أيام عدة، رُصد الطائر وهو يتنقّل بين الشجيرات قرب نهر صخري، والتقط الفريق صورة له.

وقال جون ميترماير، وهو المسؤول عن برنامج الطيور المنقرضة في منظمة "أميركن بيرد كونسرفنسي" غير الحكومية وأحد أعضاء الفريق: "في حال كان طائر الـ دَسكي تيتراكا يفضّل المناطق القريبة من الأنهار، فذلك قد يشكّل تفسيراً لسبب اختفائه لفترة طويلة".

وتابع أن "مراقبة الطيور في الغابات المطيرة تتمثل في الاستماع إلى أصواتها، فنميل تالياً إلى تجنب قضاء وقت طويل بجانب الأنهر التي يصدر منها ضجيج".

وتمكّن فريق آخر من رصد طير "دَسكي تيتراكا" ثانٍ كان يحلّق معظم الوقت بجانب نباتات كثيفة قرب أحد الأنهر، يُحتمل أنه كان يبحث عن حشرات وفرائس أخرى.