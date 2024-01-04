جرحى في إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية آيوا الأمريكية

أصيب عدد من الضحايا في إطلاق نار، اليوم الخميس، داخل مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية، وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية، مشيرة إلى عدم سقوط قتلى.

وقال قائد شرطة مقاطعة دالاس للصحفيين، إن العدد الدقيق للجرحى لم يتحدد بعد ولا مدى خطورة الإصابات، فيما يجري التحقيق في ذلك، مشيرا إلى أن الخطر لم يعد قائما.

ولفت إلى أن إطلاق النار جرى قبل بدء الدوام في المدرسة، حيث تواجد عدد قليل جدا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، موضحا: "أعتقد أن ذلك ساهم في جعل النتيجة جيدة".

وقال إن السلطات حددت هوية مطلق النار، دون أن يفصح عن أي تفاصيل.

وذكرت شبكة "اي بي سي" أن شخصا واحدا على الأقل قُتل دون الإشارة إن كان مُطلق النار أم غيره.

وأظهرت تسجيلات وصور نشرتها وسائل الإعلام المحلية تواجدا كثيفا للشرطة.