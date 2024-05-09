ممثلة مصرية تعلن عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعلنت الفنانة رشا سامي العدل عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي إلى بعضهما في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أرفقته بصورة للثنائي الذي شغل الوسط الفني والإعلامي مؤخرًا بإمكانية عودتهما زوجين مرة أخرى بعد طلاقهما المفاجئ.

وقالت رشا سامي العدل في منشورها " لكل الهبيدة اللي ماوراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اتنين معظم الناس واولهم انا بيحبهم كل واحد علي حدا ومع بعض.. أنا اه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة و كوبل كيوت ودمهم سكر.. هما اصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم و يهنيهم وحبهم يكبر و يزيد".