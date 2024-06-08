الأميرة كيت تغيب عن عرض عسكري وتأمل العودة "قريباً جداً"

بعثت الأميرة البريطانية كيت، أميرة ويلز التي تخضع حاليًا لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان، برسالة إلى فوج في الجيش اعتذرت فيها عن تغيبها عن عرض عسكري، اليوم السبت، مضيفة أنها تأمل العودة قريبًا جدًا.

ونقلت "رويترز"، عن رسالة كيت التي كُتب فيها إلى قائد فوج الحرس الأيرلندي "إنه لشرف عظيم أن أكون الكولونيل (الفخري) لكم، وأعبر عن أسفي الشديد لعدم تمكني من تلقي التحية في استعراض هذا العام".