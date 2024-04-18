السعودية.. حيّ راق يلجأ لشركة متخصصة للتخلص من القطط
يعتزم حي السفارات في مدينة الرياض، الاستعانة بشركة متخصصة لتخليصه من القطط المشردة الكثيرة التي انتشرت في كل مكان بالحي الراقي الذي اشتهر سكانه بإيواء تلك الحيوانات الأليفة.
وقالت تقارير محلية، إن مكتب حي السفارات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يعمل على توفير وترتيب آلية للتعامل مع القطط المنتشرة عشوائيًّا بالحي والحد من تكاثرها.
ونقلت موقع "أخبار 24" المحلي، عن مصادر لم يسمها، أن الهيئة الحكومية تعتزم الاستعانة بشركة متخصصة للسيطرة على القطط، من خلال تعقيمها ونقلها لأماكن إيواء مناسبة خارج الحي.
كما تتضمن الخطة، توفير أماكن محددة ومخصصة لإطعامها بالإضافة لتطوير وتنفيذ برامج توعوية لسكان وزوار الحي للتعامل الأمثل معها، بما يضمن تحقيق الحفاظ على التوازن البيئي في الحي.
وتنتشر القطط المشردة بكثرة في حي السفارات، خاصة في الحدائق والمتنزهات وعلى مداخل المنازل والعمارات، حيث يزايد عددها بشكل كبير مع وصول المزيد من القطط وتكاثرها بسبب عناية السكان بها.
ويخشى مؤيدو خطة نقل القطط، أن تتسبب بأمراض خطيرة لهم كونها غير معقمة، بجانب الإزعاج الذي تسببه في بعض الأحيان.
فيما يواصل عشاق القطط الكثر في الحي، مساعدتها بطرق مختلفة، سواء من خلال تقديم الطعام والماء لها، أو باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد أماكن من يحتاج العلاج أو العناية أو الغذاء منها.
وتوصي أمانة الرياض على الدوام، سكان الحي، ضمن حملات توعوية، بعدم وضع فائض الأطعمة للقطط، مما يتسبب في إحداث تشوه بصري وتوفير بيئة مناسبة لتناقل الأوبئة.
كما تقوم الأمانة بتعقيم القطط وإعطائها اللقاحات، ومن ثم يتم عرضها للتبني أو إعادتها للأحياء السكنية.
وتحظر قوانين الرفق بالحيوان المطبقة في المملكة، الإضرار أو إلحاق الأذى بالحيوانات وعدم التسبب في ألمها أو معاناتها.