السعودية.. حيّ راق يلجأ لشركة متخصصة للتخلص من القطط

يعتزم حي السفارات في مدينة الرياض، الاستعانة بشركة متخصصة لتخليصه من القطط المشردة الكثيرة التي انتشرت في كل مكان بالحي الراقي الذي اشتهر سكانه بإيواء تلك الحيوانات الأليفة.

وقالت تقارير محلية، إن مكتب حي السفارات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يعمل على توفير وترتيب آلية للتعامل مع القطط المنتشرة عشوائيًّا بالحي والحد من تكاثرها.

ونقلت موقع "أخبار 24" المحلي، عن مصادر لم يسمها، أن الهيئة الحكومية تعتزم الاستعانة بشركة متخصصة للسيطرة على القطط، من خلال تعقيمها ونقلها لأماكن إيواء مناسبة خارج الحي.

كما تتضمن الخطة، توفير أماكن محددة ومخصصة لإطعامها بالإضافة لتطوير وتنفيذ برامج توعوية لسكان وزوار الحي للتعامل الأمثل معها، بما يضمن تحقيق الحفاظ على التوازن البيئي في الحي.

وتنتشر القطط المشردة بكثرة في حي السفارات، خاصة في الحدائق والمتنزهات وعلى مداخل المنازل والعمارات، حيث يزايد عددها بشكل كبير مع وصول المزيد من القطط وتكاثرها بسبب عناية السكان بها.