أمل عرفة: شكران مرتجى حظرتني.. ولن أشارك مع رامز جلال

في لقاء مع برنامج "هذا مكانك"، على التلفزيون السعودي SBC، فضلت الفنانة السورية أمل عرفة، أن تبدأ لقاءها بأغنية للمطرب السعودي عبد المجيد عبد الله "روحي تحبك غصب عني"، قبل أن تبدأ بتناول الدراما وشؤونها المتشعبة.

وحول عملها الأخير "أغمض عينيك"، قالت أمل، إن تجربتها في هذا المسلسل، من التجارب المهمة في حياتها الفنية؛ لأن هذا العمل سيبقى في ذاكرة الناس، ولن ينسوه بعد انتهاء موسم العرض.

وعن أجور الممثلين في مسلسل "أغمض عينيك"، أكدت عرفة أنها لا تعرف أجور الفنانين المشاركين، لكنها مقتنعة بأن ما نالته من أجر، يعتبر عادلاً نتيجة جهودها الكبيرة في العمل.

ولم تعلق عرفة، على فيديو لعبد المنعم عمايري، زوجها السابق، يقول فيه إنه أخذ أعلى أجر في "أغمض عينيك"، واكتفت بالقول: "أتمنى ذلك.. ففي النهاية سيعود هذا بالخير على أولادنا".

وحول إمكانية مشاركتها مع رامز جلال في برنامجه الشهير، رفضت أمل بقوة هذا الموضوع؛ لأنه خارج اهتماماتها وطبيعتها. وأضافت: "لن أشارك مع رامز جلال حتى لو أعطوني مال الدنيا".

واعترفت أمل، أن صديقتها شكران مرتجى، كانت قد حظرتها على السوشال ميديا، بسبب خلاف عابر، واتضح لها لاحقاً أن شكران كانت حكيمة في هذا التصرف، حتى لا تكبر المشكلة. وأضافت: "شكران من أعز صديقاتي وستبقى كذلك".

في المقابل، أكدت عرفة أنها لم تقم بحظر أي فنان في أي منبر من السوشال ميديا، لكنها لا تترد في استخدامه ضد أي متابع يمكن أن يعلق تعليقًا غير لائق لديها على الـ"إنستغرام" أو غيره.

وحول المسلسلات المعربة، أكدت عرفة أنها لا تحب هذا النوع من الأعمال؛ لأنه بلا روح، ويُنْسَى غالباً بعد العرض، وحول احتمال موافقتها إذا عرض عليها مبلغ كبير من المال، قالت عرفة: "الموضوع ليس متعلقاً بالمال، فهذا النوع من الأعمال قد يحمل المتعة، لكن يتم نسيانه بسرعة ولا يترك أثراً عند المشاهد".

ورفضت عرفة التخلي عن إحدى مواهبها المتعددة في الغناء والتمثيل والرقص وتقديم البرامج لصالح موهبة واحدة. وقالت: "هذه المواهب المتعددة هي أنا، ولا يمكنني أن أترك أيًّا منها؛ لأنها قطعة مني".

وتعليقا على تغريدة كتبتها، ووصفت فيها هذا العصر بالتفاهة. سألها مقدم البرنامج، إن كانت تقصد مسلسل "ولاد بديعة" بهذا الكلام؟ فنفت أمل هذا التأويل، وقالت إن "ولاد بديعة" ليس مسلسلًا تافهًا حتى أتحدث عنه بهذا الشكل. وأضافت: "لست مسؤولة عن تحليلات الناس وتفسيراتهم".

وقالت عرفة: "أنا لا أكتب بشكل ارتجالي. بل أختار مسائل هامة لمشاركة المتابعين في متعتها. مثل فقرة من كتاب، أو رأي في فيلم، أو فكرة معينة تخطر ببالي".

ووصفت أمل، سلافة معمار بالفنانة الكبيرة والناجحة، ووافقت على القول إن دورها المتميز في "ولاد بديعة"، جعل الجمهور ينسى دورها في مسلسل "الخائن" الذي لم يكن ناجحًا بالمستوى المطلوب.

وقالت عرفة، إن سلاف فواخرجي فنانة كبيرة، تألقت في "مال القبان"، مثلما تألقت في "الولادة من الخاصرة"، وغيره من الأعمال الهامة.

أما عن دور ديمة قندلفت في "العربجي2"، فقالت أمل إن مشاركة ديمة في العمل انطوى على شيء من المخاطرة، لكنها نجحت بشكل كبير في تأدية الدور. وأضافت بأنها لا تحبذ فكرة الأجزاء في الأعمال الدرامية، بل تفضل العمل في مسلسل جديد.

وأضافت: "فقط في مسلسل دنيا، كانت هناك رسالة جعلتني أخوض تجربة الأجزاء، وأردت أن أوصل رسالة إلى المجتمع السوري عبر شخصيتي دنيا وطرفة المميزتين، وقد وصلت".

وحول وصف مسلسل "وصايا الصبار"، بأنه لم يكن بمستوى جيد. لم توافق أمل على التوصيف تمامًا، وربطت الأمر بإنجازه السنة الماضية، وتأجيل عرضه لهذا العام، حيث أثر ذلك كثيرًا على حظوظ العمل في الانتشار.

وتناولت عرفة حياتها الشخصية في البيت، وتحدثت كيف تتدرب على التمثيل وتغني في أثناء قيامها بإعداد الطعام في المطبخ، معتبرة أن الإنسان يمتلك طاقة كبيرة يمكنه استثمارها إذا كان يحب عمله.

ووصفت أمل كل من جورج خباز، ومحمود نصر، وقصي خولي، وباسم ياخور، بالفنانين الكبار أصحاب التجارب المميزة. وعند سؤالها عن الممثل المفضل لديها لتأدية دور حب، قالت عرفة: "محمود نصر، باعتبار أننا لم نجتمع كثنائي في أي عمل، رغم أننا اجتمعنا في أعمال متعددة".

وتحدثت أمل عن الطلاق وتأثيره في المرأة والرجل. وقالت: "هناك طلاق محترم. لكن ليس هناك طلاق بلا ألم أو حزن وغضب. قد يفشل الإثنان في العيش تحت سقف واحد، لكن يمكن أن ينجحا في تربية أبنائهما بالشكل الصحيح".

ولم تعارض أمل فكرة الزواج مرة ثانية، ولم تؤكدها. لكنها عبرت عن خشيتها من الوحدة في المستقبل بعد أن يكبر الأولاد. وقالت: "أتساءل إن كنت سأقضي الوقت لوحدي بعد أن يكبر الأولاد.. وإذا تزوجت فأفضل أن يكون زوجي رائد فضاء.. لينزل كل عدة أشهر من المحطة إلى الأرض.. فهكذا أفضل".

وأضافت أمل: "أنا إنسانة اجتماعية، أحب التفاعل مع الناس، عندما أكون بحالة جيدة ولدي طاقة إيجابية. أما في الحالات الأخرى فأنا انعزالية أقضي وقتي بالقراءة ومع الأولاد، وأعتني بكلبي المفضل لفلفي".

وحول إمكانية تقديم أغنية جديدة، أعربت أمل عن رغبتها في الغناء، إذا توفرت الظروف الملائمة. وأضافت: "الأغنية تحتاج دعمًا كبيرًا، وربما في المستقبل أكتفي بالغناء عبر اليوتيوب في قناتي الخاصة؛ لأن المهم أن تصل الكلمات واللحن إلى الجمهور".

وقالت عرفة أنها لا تستخدم الـ"تيك توك"، أو الـ"سناب شات"، بل تكتفي بالـ"إنستغرام"، و"فيسبوك"، و"تويتر". وأضافت: "المهم أن أتواصل مع الناس عبر بوست يكون قريبًا منهم. ولا أحب نشر الصورة الفارهة؛ لأن أوضاع الناس الاقتصادية تعبانة".