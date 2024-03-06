من هو الفنان الراحل محمد بنعبد الله الجندي؟

نعى عدد من الفنانين والنقاد المغاربة، الفنان المغربي محمد بنعبد الله الجندي، الذي توفي مساء الثلاثاء في مدينة مراكش، تاركاً وراءه ذاكرة فنية غنية من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والإذاعية كذلك.

وينتمي الفنان الراحل محمد بنعبد الله الجندي، إلى عائلة الجندي الفنية الكبيرة، إذ كان من أبرز أعضائها الراحل محمد حسن الجندي، الذي كان واحداً من رواد المسرح والسينما والتلفزيون في المغرب وفي العالم العربي.

وتأثر الراحل محمد بنعبد الله الجندي، بالمسار الفني لعمه الفنان الراحل محمد حسن الجندي، وهو ما جعله يقتحم عالم التمثيل في سن مبكرة.

واختار بنعبدالله صقل موهبته بدراسة الفن المسرحي في العراق، لكن الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي اضطرته للعودة إلى المغرب.