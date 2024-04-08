الكويت.. إلغاء عرض مسرحية بسبب تداعيات مسلسل "زوجة وحدة لا تكفي"
اعتذر منظمو العرض المسرحي "في زين الزمان"، اليوم الأحد، عن تقديم المسرحية في الكويت خلال عيد الفطر بعد إحالة مشاركين فيها إلى النيابة العامة بسبب مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".
وقالت شركة "زين" للاتصالات" التي تشرف على المسرحية، في بيان "نتقدّم إلى جمهورنا العزيز بشديد الأسف والاعتذار عن إلغاء العرض المسرحي (في زين الزمان) التزامًا واحترامًا منا بتعليمات الجهات المختصة".
وأشارت الشركة في بيانها لعدم موافقة اللجنة المختصة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على إجازة المسرحية وعرضها للجمهور، بسبب إحالة الكاتبة وبعض الممثلين إلى النيابة العامة من قِبل وزارة الإعلام على خلفية مسلسل تلفزيوني تضمن إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي.
وفي سياق مماثل، أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت.
وتصنف "في زين الزمان" ضمن المسرحيات الغنائية والاستعراضية، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ سمير عبود، وﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، وبطولة: هدى حسين، وفاطمة الصفي، وحمد أشكناني، وليلى عبدالله، وحلا الترك، وحنين حسين، وطلال باسم.
وعرضت قناة "إم بي سي" عبر قنواتها التلفزيونية ومنصتها "شاهد" مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" منذ بدء شهر رمضان، وهو من بطولة نجوم كويتيين ومصريين، بينهم: هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، نور الغندور، لولوة الملا، وتأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.
وشهدت حلقات المسلسل الذي تدور أحداثه في الكويت، ويتناول الخيانة الزوجية وعلاقات اجتماعية متنوعة، انتقادات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصفه بعض الكويتيين بعبارات من قبيل "قمة الانحطاط، سوالف وألفاظ قذرة"، بينما يقول آخرون إن كثيرًا من المشاهد لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع.
وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن وزارة الإعلام أحالت " ١٤ فنانًا وكاتبه للنيابة، شاركوا بعمل درامي يبث في إحدى المحطات الفضائية أساء للمجتمع الكويتي"
ولم يتم ذكر اسم مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" لكون المقصود في كل تلك التداعيات، لكنه العمل الدرامي الوحيد الذي تركزت عليه انتقادات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.