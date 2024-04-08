الكويت.. إلغاء عرض مسرحية بسبب تداعيات مسلسل "زوجة وحدة لا تكفي"

اعتذر منظمو العرض المسرحي "في زين الزمان"، اليوم الأحد، عن تقديم المسرحية في الكويت خلال عيد الفطر بعد إحالة مشاركين فيها إلى النيابة العامة بسبب مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

وقالت شركة "زين" للاتصالات" التي تشرف على المسرحية، في بيان "نتقدّم إلى جمهورنا العزيز بشديد الأسف والاعتذار عن إلغاء العرض المسرحي (في زين الزمان) التزامًا واحترامًا منا بتعليمات الجهات المختصة".

وأشارت الشركة في بيانها لعدم موافقة اللجنة المختصة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على إجازة المسرحية وعرضها للجمهور، بسبب إحالة الكاتبة وبعض الممثلين إلى النيابة العامة من قِبل وزارة الإعلام على خلفية مسلسل تلفزيوني تضمن إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي.