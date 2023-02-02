"كوزمو بارك" ضاحية في جاكرتا بنيت على سطح "مول" تجاري عملاق
تعد مدينة جاكرتا الإندونيسية موطنًا لواحد من أكثر المشاريع السكنية غرابة في العالم، إذ ثمة ضاحية تقع فوق مركز تسوق مكون من 10 طوابق.
وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، أصبحت جاكرتا واحدة من أكثر المدن الكبرى ازدحامًا في العالم، ولكن "كوزمو بارك"، كانت أمرًا شديد الغرابة.
ومع وجود أكثر من 10 ملايين نسمة في منطقتها الحضرية وحدها وما يصل إلى 3 أضعاف ذلك في منطقة جاكرتا الكبرى، سرعان ما تقل مساحات المدينة المخصصة للبناء.
وبينما تتوسع العواصم المزدحمة الأخرى، مثل طوكيو، عموديًا، تتوسع جاكرتا أفقيًا، إذ يفضل معظم السكان المنازل المنخفضة بدلاً من الشقق.
ومع نقص المعروض من العقارات بشكل متزايد، اضطر المطورون إلى التفكير خارج الصندوق، وهذا هو سبب ظهور "كوزمو بارك".
وتتكون الضاحية الجديدة من 78 فيلا من طابقين وتتميز بشبكتها الخاصة من الطرق الأسفلتية، والكثير من المساحات الخضراء وحمامات السباحة وحتى ملعب التنس، إذ تبدو "كوزمو بارك" وكأنها ضاحية متوسطة الحجم.
وبمزيد من الإمعان، ستتمثل الصدمة الكبيرة، حيث يقع المكان بأكمله فوق "Thamrin City Mall"، وهو مركز تسوق مكون من 10 طوابق في وسط جاكرتا.
وكانت "كوزمو بارك" موجودة منذ نحو 14 عامًا، لكن القليل من السكان كان على علم بوجودها خارج العاصمة الإندونيسية الصاخبة حتى عام 2019، عندما انتشرت صور تمت مشاركتها على تويتر.
وأظهرت الصور المجمع السكني من الجو، مع امتداد بقية المدينة على مستوى الأرض حوله، وترك الموقع الغريب الناس في حيرة من أمرهم بشأن سلامة مثل هذا المشروع.
وبدت فكرة العيش في مكان مرتفع جدًّا في مدينة تكون فيها المباني منخفضة الارتفاع، غريبة، ولكن عندما زاروا المكان وقعوا في حب السلام والهدوء والخصوصية المتوفرة وسط العاصمة المزدحمة.
وتنقسم المنطقة السكنية بأكملها إلى 5 كتل، من A إلى F، ولا يمكن الوصول إليها إلا لمن لديهم بطاقة دخول "برج كوزمو"، بحسب ما أورده موقع "odditycentral" المنوع.
ويمكن للسكان القيادة من وإلى المجمع عبر منحدر خاص، والمكان بأكمله محاط بسياج معدني مرتفع لمنع الحوادث.
ورغم أن الهندسة المعمارية على السطح لم يسمع بها من قبل، ومع وجود العديد من المباني الفوقية غير القانونية، إلا أنه "كوزمو بارك" في الواقع شيء آخر تمامًا.
وكان لدى المطورين جميع التصاريح للمضي قدمًا في المشروع الذي ينظر إليه الخبراء بالفعل على أنه مثال على التصميم البارع، وتم تسعير المنزل فيه عام 2019 ما بين 200.000 - 334.000 دولار أمريكي، علماً أن التضخم الاقتصادي من المؤكد أنه قد رفع سعر تلك الوحدات السكنية.