"كوزمو بارك" ضاحية في جاكرتا بنيت على سطح "مول" تجاري عملاق

تعد مدينة جاكرتا الإندونيسية موطنًا لواحد من أكثر المشاريع السكنية غرابة في العالم، إذ ثمة ضاحية تقع فوق مركز تسوق مكون من 10 طوابق.

وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، أصبحت جاكرتا واحدة من أكثر المدن الكبرى ازدحامًا في العالم، ولكن "كوزمو بارك"، كانت أمرًا شديد الغرابة.

ومع وجود أكثر من 10 ملايين نسمة في منطقتها الحضرية وحدها وما يصل إلى 3 أضعاف ذلك في منطقة جاكرتا الكبرى، سرعان ما تقل مساحات المدينة المخصصة للبناء.