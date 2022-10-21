ترامب أكثر ملياردير "مكروه" في العالم.. استطلاع يكشف شعبية أشهر الأثرياء

كشف استطلاع للرأي أجراه موقع Businessfinancing المتخصص في تمويل الأعمال وإقراض الأبحاث والمعلومات، عن المليارديرات المفضلين والأقل تفضيلاً في كل بلد.

وبالرغم من ابتكارات الملياردير الكندي إيلون ماسك، وشعبية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاص بالملياردير مارك زوكربيرغ، ومبيعات رجل الأعمال جيف بيزوس من خلال شركة "أمازون"، لم يكن أحد منهم الملياردير المفضل بالنسبة للعديد من الأشخاص.

واعتمد الموقع على قياس شعبية هؤلاء المليارديرات من خلال جمع التغريدات الموسومة بعلامات جغرافية والتي تقوم بالإشارة إلى العديد من المليارديرات وفرزها حسب الموقع، ثم استخدم مقياس تحليل المشاعر بالذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كانت التغريدات إيجابية أم سلبية.

وكشفت النتائج أن الملياردير والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو الملياردير الأقل شعبية بشكل عام، ويحتل المرتبة الأولى في 84 دولة، منها معظم مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المملكة المتحدة والصين والبرازيل، وكذلك إندونيسيا وإسرائيل وكينيا.

وبينما كان غيتس الملياردير الأكثر شهرة في أكبر عدد من البلدان بمعدل 37 دولة، إلا أنه كان الأكثر "كرهاً" في بعض البلدان مثل كوبا والجزائر وليبيا.

وكان رجل الأعمال البريطاني، ريتشارد برانسون، الملياردير المحبوب في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه ليس الأكثر شعبية في غالبية الولايات.

وصنفت بعض الولايات الأمريكية، قطب الإعلام روبرت مردوخ، على أنه الملياردير المفضل لديهم، ولكن كان مردوخ مكروهاً للغاية في كل من كندا والمكسيك، وكانت سيدة الأعمال الأمريكية، شيريل ساندبرج، كبير مسؤولي التشغيل في فيسبوك، الأكثر شهرة في كندا، بينما كان لاري بيدج، الشريك المؤسس لشركة "غوغل" على رأس قائمة المحبوبين في المكسيك.

واعتبر بيل غيتس الملياردير المحبوب في معظم الدول برصيد 37 دولة، يليه إيلون ماسك برصيد 27 دولة ثم بيزوس بـ15 دولة، وكان ترامب مكروهاً في معظم الدول برصيد 84 دولة، يليه بيزوس بستة بلدان، وتعادل مردوخ و زوكربيرج بأربعة بلدان.