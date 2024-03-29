النوبة.. أسطورة "بلاد الذهب" تمتد من مصر إلى السودان (صور)

"مشتاقين يا ناس للبيت / لنبع الحبايب / لبلاد النخيل والغيط / هيعود اللي غايب / مشتاقين يا ناس لبلاد الذهب"، ترسم هذه الكلمات التي تغنى بها الملحن والمطرب الراحل أحمد منيب، أحد صناع أسطورة الكينج محمد منير، صورة عن الشجن والحنين لبلاد يمتد عمرها آلاف السنين وتستقي أسطورتها كحضارة قديمة صنعت التاريخ ولامست فجر الإنسانية وتنضح بالمحبة والسلام.

إنها بلاد النوبة التي يرجح أن يكون اسمها مشتقا من "نوب" أو"نوبو" باللغة الهيروغليفية القديمة بمعنى "الذهب" نظرا لأنها ضمت الكثير من مناجم الذهب عبر العصور، بينما يطرح البعض فرضية أن الاسم مشتق من كلمة قبطية هي "نوبت" بمعنى "صاحب الشعر المجعد" في إشارة إلى السمات والملامح التي تميز الأهالي في المنطقة الممتدة من أسوان بجنوب مصر حتى شمال السودان.