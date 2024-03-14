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بوتين يغازل فتاة خلال لقاء القادة (فيديو)
غازل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتاة ترتدي الزي العسكري، خلال لقاء مع الفائزين بمسابقة قادة روسيا في موسكو، الثلاثاء.
وقال بوتين للفتاة التي كانت تمسك الميكروفون للحديث مع الزعيم الروسي: "الزي العسكري يناسبك تماما"، لترد عليه الفتاة: "أتصدق أن الجميع قال لي الكلام ذاته".
ورد الرئيس الروسي على الفتاة: "لذلك لست مستعجلة على خلعه"، في إشارة لأن تطيل خدمتها العسكرية في الجيش الروسي قدر ما تستطيع.
ومسابقة الإدارة الوطنية لقادة روسيا هي مشروع لمنصة روسيا – أرض الفرص التي تم إطلاقها في عام 2017، بناءً على تعليمات رئاسية لتحديد قادة الجيل الجديد الواعدين ودعم تقدمهم الوظيفي، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للرئاسة الروسية.