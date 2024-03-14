بوتين يغازل فتاة خلال لقاء القادة (فيديو)

ورد الرئيس الروسي على الفتاة: "لذلك لست مستعجلة على خلعه"، في إشارة لأن تطيل خدمتها العسكرية في الجيش الروسي قدر ما تستطيع.

ومسابقة الإدارة الوطنية لقادة روسيا هي مشروع لمنصة روسيا – أرض الفرص التي تم إطلاقها في عام 2017، بناءً على تعليمات رئاسية لتحديد قادة الجيل الجديد الواعدين ودعم تقدمهم الوظيفي، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للرئاسة الروسية.